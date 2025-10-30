TV
Ascolti tv mercoledì 29 ottobre: Montalbano, This is me, Chi l’ha visto?
Ascolti tv mercoledì 29 ottobre 2025: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 29 ottobre2025? Su Rai 1 è andato in onda Il Commissario Montalbano. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Realpolitik. Su Canale 5 This is me. Su Italia 1 Hercules – La leggenda ha inizio. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 29 ottobre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv mercoledì 29 ottobre 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano ha interessato 2.772.000 spettatori pari al 17% di share. Su Canale5 This is Me ha conquistato 3.016.000 spettatori con uno share del 23.3%. Su Rai2 9-1-1 intrattiene 487.000 spettatori pari al 2.7%. Su Italia1 Hercules – La leggenda ha inizio incolla davanti al video 805.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3, dopo la presentazione di 26 minuti (994.000 – 4.8%), Chi l’ha Visto? segna 1.423.000 spettatori (9.4%). Su Rete4, dopo la presentazione di 21 minuti (564.000 – 2.8%), Realpolitik totalizza 345.000 spettatori (2.8%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.303.000 spettatori e il 7.6%.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.002.000 spettatori (19.9%) e Affari Tuoi arriva a 4.644.000 spettatori (22.2%) dalle 20:48 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.897.000 – 19.3%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.067.000 spettatori pari al 24.4% dalle 20:47 alle 21:52. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 467.000 spettatori con il 2.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.126.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.183.000 spettatori (5.9%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.472.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 988.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 735.000 spettatori e il 3.5% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.671.000 spettatori (8%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.217.000 spettatori pari al 22.9%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.409.000 spettatori pari al 26%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.203.000 spettatori (16.8%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.997.000 spettatori (18.7%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (325.000 – 2.6%), N.C.I.S. Hawai’i ottiene 426.000 spettatori con il 2.8% nel primo episodio e 555.000 spettatori con il 3% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 288.000 spettatori (1.9%), mentre C.S.I. Miami segna 651.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.447.000 spettatori (14.2%). A seguire Blob segna 1.075.000 spettatori (5.9%), mentre Fin Che la Barca Va sigla 985.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 10 Minuti interessa 840.000 spettatori (5%), mentre La Promessa intrattiene 934.000 spettatori (5.1%). Su La7 Ignoto X raduna 280.000 spettatori pari all’1.9%.
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.