Ascolti tv mercoledì 29 ottobre: Montalbano, This is me, Chi l’ha visto?

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.002.000 spettatori (19.9%) e Affari Tuoi arriva a 4.644.000 spettatori (22.2%) dalle 20:48 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.897.000 – 19.3%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.067.000 spettatori pari al 24.4% dalle 20:47 alle 21:52. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 467.000 spettatori con il 2.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.126.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.183.000 spettatori (5.9%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.472.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 988.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 735.000 spettatori e il 3.5% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.671.000 spettatori (8%).