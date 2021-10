ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 27 ottobre 2021? Su Rai 1 è andato in onda il film Mio fratello rincorre i dinosauri. Su Rai 2 Il Cacciatore 3. Su Rai 3 Chi l’ha visto?. Su Rete 4 Zona bianca. Su Canale 5 la miniserie Luce dei tuoi occhi. Su Italia 1 il programma Honolulu. Su La7 Non è l’Arena. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 27 ottobre 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 27 ottobre 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Mio fratello rincorre i dinosauri ha conquistato 3.246.000 spettatori pari al 15.1 per cento di share. Su Canale 5 il finale di Luce dei tuoi Occhi ha incollato davanti al video 3.348.000 spettatori con uno share del 16.8 per cento. Su Rai 2 Il Cacciatore 3 ha interessato 900.000 spettatori (4.1 per cento). Su Italia 1 Honolulu ha raccolto 916.000 spettatori pari al 4.7 per cento. Su Rai 3 Chi l’ha Visto? è visto da 1.923.000 spettatori con il 9.6 per cento. Su Rete 4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 555.000 spettatori (3.3 per cento). Su La7 Non è L’Arena registra 753.000 spettatori con il 4.4 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 4.886.000 spettatori con il 19.8 per cento. Su Canale 5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 3.647.000 spettatori pari al 14.8 per cento. Su Rai 2 Tg2 Post interessa 749.000 spettatori (3 per cento). Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.184.000 spettatori con il 4.9 per cento. Su Rai 3 Che Succ3de? è visto da 1.271.000 spettatori (5.5 per cento) e Un Posto al Sole da 1.709.000 spettatori (6.9 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 1.091.000 individui all’ascolto (4.6 per cento) nella prima parte e 895.000 spettatori (3.6 per cento) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.639.000 spettatori (6.6 per cento).