Ultimo aggiornamento ore 10:19
TV
TV

Ascolti tv mercoledì 22 ottobre: Il Commissario Montalbano, This is me, Chi l’ha visto?

di Antonio Scali
Ascolti tv mercoledì 22 ottobre 2025: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 22 ottobre2025? Su Rai 1 è andato in onda Il Commissario Montalbano. Su Rai 3 Chi l’ha visto?. Su Canale 5 This is me. Su Italia 1 The legend of Tarzan. Su Rete 4 Realpolitik. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 22 ottobre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv mercoledì 22 ottobre 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Ti potrebbe interessare
