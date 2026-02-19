Ascolti tv mercoledì 18 febbraio 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 18 febbraio2026? Su Rai 1 è andato in onda Fabrizio De Andrè – Principe libero. Su Rai 2 le Olimpiadi di Milano Cortina. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Realpolitik. Su Canale 5 Una nuova vita. Su Italia 1 Kingsman – Secret service. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 18 febbraio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv mercoledì 18 febbraio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Fabrizio De André – Principe libero interessa 1.845.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Canale5 Una Nuova Vita conquista 3.068.000 spettatori con uno share del 22%. Su Rai2 Notti Olimpiche intrattiene 961.000 spettatori pari al 6%. Su Italia1 Kingsman – Secret Service incolla davanti al video 789.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.338.000 spettatori (8.7%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 449.000 spettatori (3.6%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica raggiunge 895.000 spettatori e il 5.4%. Su Tv8 Champions League – Bruges-Atletico Madrid ottiene 460.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Little Big Italy raduna 336.000 spettatori con il 2%.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.026.000 spettatori (20.1%) e Affari Tuoi arriva a 4.454.000 spettatori (21.9%) dalle 20:49 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.669.000 – 18.3%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.810.000 spettatori pari al 23.8% dalle 20:49 alle 21:55. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 ottiene 1.632.000 spettatori (8%) con il Pattinaggio su Ghiaccio; all’interno Snowboard Slopestyle a 1.407.000 spettatori (6.9%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 977.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 911.000 spettatori (4.5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.418.000 spettatori (7%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 3.294.000 spettatori pari al 22.9%, mentre L’Eredità coinvolge 4.476.000 spettatori pari al 25.7%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.806.000 spettatori (13.8%), mentre Caduta Libera convince 2.420.000 spettatori (15.1%). Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 conquista 889.000 spettatori con il 7.6% con lo Snowboard Slopestyle, 1.040.000 spettatori con il 7.8% con l’Hockey su Ghiaccio, 1.255.000 spettatori con il 7.2% con lo Sci Freestyle Salti e 1.406.000 spettatori con il 7% con il Pattinaggio su Ghiaccio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 492.000 spettatori (3.3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 643.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.105.000 spettatori (11.8%). A seguire Blob segna 884.000 spettatori (4.6%), mentre Via dei Matti n° 0 sigla 724.000 spettatori (3.6%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.
