Su Rai1 Ti presento i suoceri ha interessato 2.238.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Canale5 – dalle 21:38 alle 0.30 – Io Canto Generation conquista 2.393.000 spettatori con uno share del 16.8% (ultimo segmento di 6 minuti: 916.000 – 15.8%). Su Rai2 il series finale di The Good Doctor intrattiene 787.000 spettatori pari al 4.4% (primo episodio: 799.000 – 4.1%, secondo: 777.000 – 4.7%). Su Italia1 Vendetta incolla davanti al video 842.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Chi l’ha visto? segna 1.809.000 spettatori e l’11.5% (presentazione di 12 minuti: 1.355.000 – 6.5%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 784.000 spettatori (5.9%). Su La7 Una giornata particolare raggiunge 1.046.000 spettatori e il 6.4%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 529.000 spettatori con il 2.9%, nell’episodio in prima tv free, e 329.000 spettatori con il 2.9%, nell’episodio in replica. Sul Nove Ex raduna 311.000 spettatori (2.1%).