Ascolti tv mercoledì 11 marzo: Un amore a 5 stelle, Vanina 2, Chi l’ha visto?

Ascolti tv mercoledì 11 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 11 marzo2026? Su Rai 1 è andato in onda Un amore a 5 stelle. Su Rai 2 Stasera tutto è possibile. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Realpolitik. Su Canale 5 Vanina 2. Su Italia 1 Cado dalle nubi. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 11 marzo 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv mercoledì 11 marzo 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Un amore a 5 stelle interessa 1.618.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Canale5 Vanina – Un Vicequestore a Catania 2 conquista 1.797.000 spettatori con uno share del 13.1%. Su Rai2, dopo la presentazione (1.952.000 – 9.7%), Stasera Tutto è Possibile intrattiene 2.215.000 spettatori pari al 16.7%. Su Italia1 Cado dalle nubi incolla davanti al video 1.705.000 spettatori con il 9.6%. Su Rai3, dopo la presentazione (878.000 – 4.2%), Chi l’ha Visto? segna 1.409.000 spettatori (8.2%). Su Rete4, dopo la presentazione (485.000 – 2.4%), Realpolitik totalizza 546.000 spettatori (4.3%). Su La7 La Giusta Distanza raggiunge 834.000 spettatori e il 4.7%. Su Tv8 Champions League – PSG-Chelsea ottiene 831.000 spettatori (4.3%).
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.231.000 spettatori (21.2%), mentre Affari Tuoi arriva a 4.998.000 spettatori (24%) dalle 20:49 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.806.000 – 18.8%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.714.000 spettatori pari al 22.7% dalle 20:51 alle 21:56. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 616.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.259.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.228.000 spettatori (6.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.518.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 979.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 781.000 spettatori e il 3.7% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.875.000 spettatori (9%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 3.388.000 spettatori pari al 24.7%, mentre L’Eredità coinvolge 4.654.000 spettatori pari al 27.3%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.686.000 spettatori (13.8%), mentre Caduta Libera convince 2.579.000 spettatori (16.4%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (403.000 – 3.4%), 9-1-1: Lone Star conquista 413.000 spettatori con il 2.7% e 9-1-1 513.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 511.000 spettatori (3.5%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 720.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.497.000 spettatori (14.4%). A seguire Blob segna 1.017.000 spettatori (5.4%) e Il Provinciale sigla 931.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 10 Minuti interessa 938.000 spettatori (5.6%), mentre La Promessa intrattiene 1.048.000 spettatori (5.5%). Su La7 Ignoto X raduna 240.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 336.000 spettatori (2%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.
🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL