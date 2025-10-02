TV
Ascolti tv mercoledì 1 ottobre: La ragazza del mare, Io canto family, San Andreas
Ascolti tv mercoledì 1 ottobre 2025: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 1 ottobre2025? Su Rai 1 è andato in onda La ragazza del mare. Su Rai 2 Occhi di gatto. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Realpolitik. Su Canale 5 Io canto family. Su Italia 1 San Andreas. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 1 ottobre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv mercoledì 1 ottobre 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
In aggiornamento…
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
In aggiornamento…
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
In aggiornamento…
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.