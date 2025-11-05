Ascolti tv martedì 4 novembre: Montalbano, La notte nel cuore, Belve

Su Rai1 La Forza che Unisce in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate ha interessato 2.419.000 spettatori pari all’11.5% di share dalle 21:30 alle 22:03. A seguire la replica de Il Commissario Montalbano è vista da 1.989.000 spettatori pari al 13.1%. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.361.000 spettatori con uno share del 16.6%. Su Rai2 Belve intrattiene 1.367.000 spettatori pari al 9%. Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.140.000 spettatori con il 9.3%. Su Rai3 Amore Criminale segna 639.000 spettatori (3.4%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 496.000 spettatori (3.8%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.377.000 spettatori e l’8.4% e 391.000 spettatori e il 6.6% nell’ultima parte chiamata DiMartedì Più.