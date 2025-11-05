Ascolti tv martedì 4 novembre: Montalbano, La notte nel cuore, Belve

Ascolti tv martedì 4 novembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 4 novembre2025? Su Rai 1 è andato in onda Il Commissario Montalbano. Su Rai 2 Belve. Su Rai 3 Amore criminale. Su Rete 4 E’ sempre Cartabianca. Su Canale 5 La notte nel cuore. Su Italia 1 Le Iene. Su La7 DiMartedì. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 4 novembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv martedì 4 novembre 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 La Forza che Unisce in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate ha interessato 2.419.000 spettatori pari all’11.5% di share dalle 21:30 alle 22:03. A seguire la replica de Il Commissario Montalbano è vista da 1.989.000 spettatori pari al 13.1%. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.361.000 spettatori con uno share del 16.6%. Su Rai2 Belve intrattiene 1.367.000 spettatori pari al 9%. Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.140.000 spettatori con il 9.3%. Su Rai3 Amore Criminale segna 639.000 spettatori (3.4%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 496.000 spettatori (3.8%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.377.000 spettatori e l’8.4% e 391.000 spettatori e il 6.6% nell’ultima parte chiamata DiMartedì Più.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.975.000 spettatori (19.2%) e Affari Tuoi arriva a 4.454.000 spettatori (20.7%) dalle 20:46 alle 21:30. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.300.000 – 20.6%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.543.000 spettatori pari al 25.9% dalle 20:46 alle 21:54. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 524.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.059.000 spettatori (5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 996.000 spettatori (4.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.328.000 spettatori (6.1%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 840.000 spettatori e il 4% nella prima parte e 778.000 spettatori e il 3.6% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.710.000 spettatori (7.9%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.250.000 spettatori pari al 22.9%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.539.000 spettatori pari al 26.3%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.173.000 spettatori (16.2%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.100.000 spettatori (19.2%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.
🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL