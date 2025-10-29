Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 08:15
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Ascolti tv martedì 28 ottobre: Montalbano, La notte nel cuore, DiMartedì

Immagine di copertina
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Ascolti tv martedì 28 ottobre 2025: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 28 ottobre2025? Su Rai 1 è andato in onda Il Commissario Montalbano. Su Rai 2 Belve. Su Rai 3 Dogman. Su Rete 4 E’ sempre Cartabianca. Su Canale 5 La notte nel cuore. Su Italia 1 Le Iene. Su La7 DiMartedì. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 28 ottobre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv martedì 28 ottobre 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Belve: quante puntate, durata e quando finisce (2025)
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 28 ottobre 2025 su La7
TV / Il Commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia stasera su Rai 1: tutte le informazioni sull’episodio
Ti potrebbe interessare
TV / Belve: quante puntate, durata e quando finisce (2025)
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 28 ottobre 2025 su La7
TV / Il Commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia stasera su Rai 1: tutte le informazioni sull’episodio
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 29esima puntata
TV / Dogman: tutto quello che c’è da sapere sul film di Luc Besson
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 29esima puntata
TV / Belve streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata, 28 ottobre 2025
TV / Belve: le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata, 28 ottobre 2025
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 28 ottobre su Rete 4
Spettacoli / Isabella Rossellini: "A 16 anni subii uno stupro, ho rinunciato all'eredità di mio padre"
Ricerca