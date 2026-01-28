Ascolti tv martedì 27 gennaio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 27 gennaio2026? Su Rai 1 è andato in onda Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero. Su Rai 2 Boss in incognito. Su Rai 3 Farwest. Su Rete 4 E’ sempre Cartabianca. Su Canale 5 L’ultima volta che siamo stati bambini. Su Italia 1 Fiorentina-Como di Coppa Italia. Su La7 DiMartedì. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 27 gennaio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.