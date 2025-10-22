Icona app
Ultimo aggiornamento ore 09:36
Home » Spettacoli » TV
TV

Ascolti tv martedì 21 ottobre: Il commissario Montalbano, La notte nel cuore, Dimartedì

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Ascolti tv martedì 21 ottobre 2025: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 21 ottobre2025? Su Rai 1 è andato in onda Il Commissario Montalbano. Su Rai 2 Freeze. Su Rai 3 Il coraggio di Blanche. Su Canale 5 La notte nel cuore. Su Italia 1 Le Iene presentano Inside. Su Rete 4 È sempre Cartabianca. Su La7 Dimartedì. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 21 ottobre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv martedì 21 ottobre 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
