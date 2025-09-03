Ascolti tv martedì 2 settembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 2 settembre2025? Su Rai 1 è andato in onda La ragazza della palude (preceduto dal ritorno di Affari tuoi). Su Rai 3 Finale a sorpresa. Su Rete 4 E’ sempre Cartabianca. Su Canale 5 La notte nel cuore. Su Italia 1 Yoga Radio Estate. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 2 settembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.