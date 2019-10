Ascolti tv lunedì 7 ottobre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 7 ottobre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Ci si aspettano, come sempre, ottimi dati per gli ascolti di ieri sera di Rai 1, che ha trasmesso una nuova puntata in replica de Il Commissario Montalbano, La pista di sabbia. Anche Canale 5 con Temptation Island Vip dovrebbe aver totalizzato un buon punteggio in termini di Auditel, confermando la tendenza delle scorse puntate. Su Rai 2 è invece andato in onda lo show Stasera tutto è possibile, con Stefano De Martino, mentre su Italia 1 i telespettatori hanno potuto rivedere Rambo III .

Chi ha vinto quindi la battaglia degli ascolti tv ieri sera, lunedì 7 ottobre 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti tv 7 ottobre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Non ci sono grandi sorprese rispetto alle aspettative. Rai1 con Il Commissario Montalbano – La Pista di Sabbia ha ottenuto 4.458.000 spettatori pari al 19.9% di share, superando gli ascolti di Canale 5 che con Temptation Island Vip ha guadagnato 3.256.000 spettatori con il 20.3% di share.

Su Rai2 il programma condotto da Stefano De Martino, Stasera tutto è possibile, ha invece appassionato 1.720.000 spettatori pari all’8.8% di share, mentre su Italia 1 Rambo III è stato visto da 1.314.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Presa Diretta ha convinto 944.000 spettatori (4.6%), mentre su Rete4 Quarta Repubblica ha ottenuto un a.m. di 1.046.000 spettatori con il 5.8% di share.

Su La7 Grey’s Anatomy ha raccolto davanti allo schermo 570.000 spettatori con uno share del 2.6%, mentre su TV8 Agente 007 – Zona pericolo ha raggiunto l’1.8% con 383.000 spettatori. Sul Nove, infine, E’ già ieri ha avuto un pubblico di 377.000 spettatori (1.7%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1, nella fascia di access prime time, I Soliti Ignoti – Il Ritorno ha avuto un pubblico di 5.428.000 spettatori pari al 20.9%, mentre su Canale 5 Striscia la Notizia uno di 5.196.000 spettatori per uno share del 20%.

Su Rai2 Tg2 Post ha registrato uno share del 3.2% con 834.000 spettatori, mentre su Italia1 CSI ha intrattenuto 1.209.000 spettatori con il 4.7%. Su Rai3 Storie Minime è stato guardato da 1.123.000 spettatori pari al 4.6% e Un Posto al Sole da 1.719.000 (6.6%). Su Rete4, invece, Stasera Italia è stato scelto da 1.360.000 individui (5.4%) nella prima parte e 1.250.000 (4.8%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo da 1.944.000 spettatori (7.5%). Su TV8 Guess my Age è stato visto da 595.000 spettatori con il 2.3% di share, mentre sul Nove Little Big Italy ha ottenuto 310.000 spettatori con l’1.3%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha registrato un ascolto medio di 3.076.000 spettatori (20.3%) mentre L’Eredità di 4.748.000 spettatori (24.1%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha ottenuto 2.101.000 spettatori con il 15% di share e Caduta Libera 3.690.000 con il 19.6% di share.

