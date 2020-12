Ascolti tv lunedì 30 novembre: Vite in fuga, Grande Fratello Vip, Report

Ascolti tv lunedì 30 novembre 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 30 novembre 2020? Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Vite in fuga. Su Canale 5 il programma Grande Fratello Vip. Su Rai 2 il film Boston – Caccia all’uomo. Su Italia 1 Oblivion. Su Rai 3 le inchieste di Report. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 30 novembre 2020? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 30 novembre 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Vite in Fuga ha conquistato 4.721.000 spettatori pari al 19,1% di share. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 3.560.000 spettatori pari al 20,5% di share. Su Rai 2 Boston – Caccia all’Uomo ha interessato 943.000 spettatori pari al 3,8% di share. Su Italia 1 Oblivion ha catturato l’attenzione di 1.146.000 spettatori (4,7%). Su Rai 3 Report ha raccolto davanti al video 2.648.000 spettatori pari ad uno share del 10,3%. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha totalizzato un ascolto medio di 980.000 spettatori con il 5% di share. Su La7 La Partita di Maradona ha registrato 471.000 spettatori con uno share dell’1,9%. Su TV8 Lo Hobbit – Un Viaggio Inaspettato ha segnato l’1,5% con 289.000 spettatori.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha ottenuto 5.012.000 spettatori con il 17,8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia ha registrato una media di 4.700.000 spettatori con uno share del 16,8%. Su Rai 2 Tg2 Post ha totalizzato il 4% con 1.116.000 spettatori. Su Italia 1 CSI ha registrato 1.226.000 spettatori con il 4,4%. Su Rai 3 Che Succ3de? ha convinto 1.313.000 spettatori pari al 4,9% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.902.000 spettatori pari al 6,7%. Su Rete 4 Stasera Italia News ha informato 1.471.000 persone (5,3%) nella prima parte e 1.216.000 (4,3%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.232.000 spettatori (7,9%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità ha fatto giocare 5.366.000 spettatori (23,8%). Su Canale 5 Caduta Libera ha appassionato 3.786.000 con il 17,1% di share. Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha raccolto 733.000 spettatori (3,5%) e NCIS 1.151.000 (4,5%). Su Italia 1 Amici di Maria De Filippi ha totalizzato il 3,7% con 768.000 spettatori e CSI New York ha segnato il 2,7% con 657.000 spettatori.

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 29 novembre

Su Rai 1 Uno Mattina – Prima Pagina dà il buongiorno a 540.000 telespettatori con il 12.3% di share e Uno Mattina informa 1.143.000 spettatori (18.4%); la prima parte di Storie Italiane è stata seguita da 921.000 spettatori con il 15.4% di share. Su Canale 5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.054.000 spettatori (17%) nella prima parte, 1.056.000 (17.8%) nella seconda e 882.000 (14.5%) nella terza. Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 3.2% con 197.000 spettatori. Su Italia 1 The Mentalist è la scelta di 228.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 Agorà convince 522.000 spettatori pari all’8.4% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 6.1% con 365.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Carabinieri registra 136.000 spettatori con share del 2.2%.

🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI

Potrebbero interessarti Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 1 dicembre 2020 | Trono classico e over Grande Fratello Vip 2020: le nomination dopo la 22esima puntata, i nominati oggi (30 novembre) Grande Fratello Vip 2020, eliminati oggi: chi è stato eliminato?