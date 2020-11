Vite in fuga: la trama della prossima puntata, la terza. Tutte le anticipazioni

Cosa succederà nella prossima puntata di Vite in fuga, la quinta? Questa sera, 30 novembre 2020, abbiamo visto Casiraghi procurare a Claudio un nuovo lavoro come guardia giurata per un’azienda di portavalori. I Caruana, però, nel frattempo, hanno ricevuto una lettera ricattatoria che minaccerà nuovamente la loro serenità. Ma cosa accadrà ora? Di seguito le anticipazioni (trama) della quinta puntata di Vite in fuga:

Alessio si convincerà sempre più del fatto di volersi trasferire a Salisburgo per inseguire il suo sogno: studiare pianoforte. Una decisione che, in un primo momento, non troverà per nulla d’accordo Claudio, anche se poi cambierà idea. L’uomo, infatti, si renderà conto di non poter mettere i “bastoni tra le ruote” a suo figlio e proprio per questo motivo non potrà impedirgli di mettere a frutto il suo talento. La Serravalle intanto comincerà a cambiare idea sulla strada da seguire per arrivare alla risoluzione del suo caso. L’ispettrice, dopo aver scoperto che Gloria è stata uccisa, avrà un’intuizione e si renderà conto che per risolvere questo caso, sarà necessario cambiare punto di vista. Nel secondo episodio della prossima puntata di Vite in fuga (la quinta), la distanza tra Silvia e Claudio sarà a dir poco irreparabile. La donna, infatti, scoprirà con grande stupore e rammarico che suo marito è accusato di aver ricevuto una tangente per poter concludere definitivamente la trattativa che ha poi portato la banca al fallimento totale. Per Silvia sarà un vero e proprio choc: le anticipazioni della quinta puntata di Vite in fuga rivelano che la donna deciderà di abbandonare Claudio. L’uomo si sentirà annientato dalla decisione della moglie e così comunicherà a Casiraghi di aver deciso di costituirsi e di mettere fine alla sua fuga.

Quando va in onda la quinta puntata

Quando va in onda la quinta puntata di Vite in fuga? La messa in onda è prevista per domenica 6 dicembre 2020, alle ore 21,20. Di seguito la programmazione Rai per la fiction di Rai 1:

Prima puntata: domenica 22 novembre 2020 TRASMESSA

domenica 22 novembre 2020 TRASMESSA Seconda puntata: lunedì 23 novembre 2020 TRASMESSA

lunedì 23 novembre 2020 TRASMESSA Terza puntata: domenica 29 novembre 2020 TRASMESSA

domenica 29 novembre 2020 TRASMESSA Quarta puntata: lunedì 30 novembre 2020 TRASMESSA

lunedì 30 novembre 2020 TRASMESSA Quinta puntata: domenica 6 dicembre 2020

domenica 6 dicembre 2020 Sesta puntata: lunedì 7 dicembre 2020

Vite in fuga: il cast

Abbiamo visto le anticipazioni della quinta puntata di Vite in fuga, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori:

Anna Valle

Claudio Gioè

Giorgio Colangeli

Francesco Arca

Tobia De Angelis

Tecla Insolia

Federica De Cola

Pierpaolo Spollon

Barbora Bobulova

