Ascolti tv lunedì 27 ottobre: Blanca 3, Grande Fratello, Lo spaesato

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 27 ottobre2025? Su Rai 1 è andato in onda Blanca 3. Su Rai 2 Lo spaesato. Su Rai 3 Lo stato delle cose. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 Grande Fratello. Su Italia 1 Jack Reacher – Punto di non ritorno. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 27 ottobre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Su Rai1 Blanca 3 ha interessato 3.884.000 spettatori pari al 24.3% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha conquistato 1.864.000 spettatori con uno share del 15%. Su Rai2 Lo Spaesato intrattiene 619.000 spettatori pari al 3.8%. Su Italia1 Jack Reacher – Punto di non ritorno incolla davanti al video 1.384.000 spettatori con l’8.2%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 867.000 spettatori (6%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 594.000 spettatori (4.7%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 822.000 spettatori e il 4.4%. Su Tv8 GialappaShow ottiene 660.000 spettatori (4%).
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.141.000 spettatori (20.5%) e Affari Tuoi arriva a 4.822.000 spettatori (22.9%) dalle 20:50 alle 21:41. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.947.000 – 19.5%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.327.000 spettatori pari al 25.4% dalle 20:45 alle 21:53. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 473.000 spettatori con il 2.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.222.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.162.000 spettatori (5.7%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.362.000 spettatori (6.4%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.016.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 916.000 spettatori e il 4.3% nella seconda parte.
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.442.000 spettatori pari al 23.7%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.656.000 spettatori pari al 26.3%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.217.000 spettatori (16.6%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.322.000 spettatori (20.1%).
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.
