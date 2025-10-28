Ascolti tv lunedì 27 ottobre: Blanca 3, Grande Fratello, Lo spaesato

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.141.000 spettatori (20.5%) e Affari Tuoi arriva a 4.822.000 spettatori (22.9%) dalle 20:50 alle 21:41. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.947.000 – 19.5%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.327.000 spettatori pari al 25.4% dalle 20:45 alle 21:53. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 473.000 spettatori con il 2.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.222.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.162.000 spettatori (5.7%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.362.000 spettatori (6.4%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.016.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 916.000 spettatori e il 4.3% nella seconda parte.