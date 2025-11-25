TV
Ascolti tv lunedì 24 novembre: Il commissario Ricciardi, Grande Fratello, Lo stato delle cose
Ascolti tv lunedì 24 novembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 24 novembre2025? Su Rai 1 è andato in onda Il commissario Ricciardi. Su Rai 3 Lo stato delle cose. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 Grande Fratello. Su Italia 1 Fast e Furious 8. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 24 novembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv lunedì 24 novembre 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Il Commissario Ricciardi 3 ha interessato 3.724.000 spettatori pari al 22.1% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha conquistato 1.887.000 spettatori con uno share del 14.5%. Su Rai2 Lo Spaesato intrattiene 723.000 spettatori pari al 4.3%. Su Italia1 Fast & Furious 8 incolla davanti al video 976.000 spettatori con il 6%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 1.077.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 621.000 spettatori (4.8%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 744.000 spettatori e il 4%. Su Tv8 GialappaShow ottiene 793.000 spettatori (4.9%).
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.171.000 spettatori (20.3%) e Affari Tuoi arriva a 4.822.000 spettatori (22.6%) dalle 20:47 alle 21:41. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.375.000 – 21.2%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.657.000 spettatori pari al 26.7% dalle 20:45 alle 21:55
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.466.000 spettatori pari al 22.7%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.786.000 spettatori pari al 26.5%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.308.000 spettatori (16.4%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.399.000 spettatori (20.1%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.