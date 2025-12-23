Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 4.358.000 spettatori (20.7%) dalle 20:43 alle 21:40. Su Canale5 La Ruota della Fortuna raccoglie 4.882.000 spettatori pari al 23.3% dalle 20:52 alle 22. Su Rai2 F.B.I. International è la scelta di 373.000 spettatori con l’1.8%. Su Italia1 la finale di Supercoppa Italiana – Napoli-Bologna raduna 4.042.000 spettatori (19.7%) dalle 20 alle 21:52. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 829.000 spettatori (4%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.267.000 spettatori (6%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 741.000 spettatori e il 3.6% nella prima parte e 600.000 spettatori e il 2.8% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.278.000 spettatori (6%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 395.000 spettatori e l’1.9%.