Ascolti tv lunedì 22 dicembre: Love again, Finale Supercoppa, Io sono Farah
Ascolti tv lunedì 22 dicembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 22 dicembre2025? Su Rai 1 è andato in onda Love again. Su Rai 3 Tutti insieme appassionatamente. Su Canale 5 Io sono Farah. Su Italia 1 la finale di Supercoppa. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 22 dicembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv lunedì 22 dicembre 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Love Again ha interessato 2.218.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Canale5 Io Sono Farah ha conquistato 2.135.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Rai2 Formidabile Discoring intrattiene 854.000 spettatori pari al 5.8%. Su Italia1 Supercoppa Italiana Live incolla davanti al video 1.631.000 spettatori con il 9.7%. Su Rai3 Tutti insieme appassionatamente segna 911.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 834.000 spettatori (6.7%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 634.000 spettatori e il 3.4%. Su Tv8 GialappaShow – Best Of ottiene 456.000 spettatori (2.9%).
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 4.358.000 spettatori (20.7%) dalle 20:43 alle 21:40. Su Canale5 La Ruota della Fortuna raccoglie 4.882.000 spettatori pari al 23.3% dalle 20:52 alle 22. Su Rai2 F.B.I. International è la scelta di 373.000 spettatori con l’1.8%. Su Italia1 la finale di Supercoppa Italiana – Napoli-Bologna raduna 4.042.000 spettatori (19.7%) dalle 20 alle 21:52. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 829.000 spettatori (4%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.267.000 spettatori (6%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 741.000 spettatori e il 3.6% nella prima parte e 600.000 spettatori e il 2.8% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.278.000 spettatori (6%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 395.000 spettatori e l’1.9%.
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.295.000 spettatori pari al 23.6%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.341.000 spettatori pari al 26.3%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.982.000 spettatori (15.5%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.706.000 spettatori (17.4%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.