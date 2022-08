Ascolti tv lunedì 22 agosto: Immenhof, D’Iva, Report

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 22 agosto 2022? Su Rai 1 è andato in onda Immenhof – La grande promessa. Su Rai 2 il film Un Paese quasi perfetto. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Zona Bianca. Su Canale 5 D’Iva. Su Italia 1 Chicago P.D. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 22 agosto 2022? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv lunedì 22 agosto 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Immenhof – La Grande Promessa ha conquistato 2.120.000 spettatori pari al 15.3 per cento di share. Su Canale 5 D’Iva ha raccolto davanti al video 1.075.000 spettatori pari al 10 per cento di share. Su Rai 2 Un Paese quasi Perfettoha interessato 912.000 spettatori pari al 6.6 per cento di share. Su Italia 1 Chicago P.D.ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Reportha raccolto davanti al video 643.000 spettatori pari ad uno share del 4.6 per cento. Su Rete 4 Zona Biancatotalizza un a.m. di 793.000 spettatori con il 6.9 per cento di share. Su La7 La Corsa al Voto ha registrato 486.000 spettatori con uno share del 3.6 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Techetechetèottiene 2.723.000 spettatori con il 18.2 per cento. Su Canale 5 Paperissima Sprintregistra una media di 2.327.000 spettatori con uno share del 15.6 per cento. Su Rai 2 Tg2 Postsegna il 4.8 per cento con 716.000 spettatori. Su Italia 1 NCIS New Orleans ha registrato 843.000 spettatori con il 5.7 per cento. Su Rai 3 La Gioia della Musica ha convinto 524.000 spettatori pari al 3.6 per cento e Il Santone ha appassionato 398.000 spettatori pari al 2.6 per cento. Su Rete 4 Controcorrente ha radunato 921.000 individui all’ascolto (6.3 per cento) nella prima parte e 958.000 (6.3 per cento) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.003.000 spettatori (6.7 per cento).