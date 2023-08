ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 21 agosto 2023? Su Rai 1 è andato in onda Il giovane Montalbano. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 All’inseguimento della Pietra verde. Su Canale 5 Scherzi a parte. Su Italia 1 Le Iene Presentano. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 21 agosto 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv lunedì 21 agosto 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 la fiction Il Giovane Montalbano 2 ha appassionato 2.908.000 spettatori pari al 21.1%. Su Canale 5 la replica di Scherzi a Parte ha raccolto davanti al video 1.438.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Rai2 i Mondiali di Atletica hanno interessato 1.486.000 spettatori pari al 9.8% di share.Dalle 22 alle 23.46 la docuserie Scugnizzi per Sempre ha convinto 300.000 spettatori pari al 2.5%. Su Italia1 Le Iene Presentano Inside ha intrattenuto 686.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Report in replica ha raccolto davanti al video 762.000 spettatori pari ad uno share del 5.3%. Su Rete4 All’Inseguimento della Pietra Verde totalizza un a.m. di 528.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 Atlantide Files ha registrato 219.000 spettatori con uno share del 2.2%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Techetechetè raccoglie 2.774.000 spettatori con il 18.3%.