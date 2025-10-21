Icona app
TV

Ascolti tv lunedì 20 ottobre: Blanca 3, Grande Fratello, Lo spaesato

di Antonio Scali
Ascolti tv lunedì 20 ottobre 2025: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 20 ottobre2025? Su Rai 1 è andato in onda Blanca 3. Su Rai 2 Lo spaesato. Su Rai 3 Lo stato delle cose. Su Canale 5 Grande fratello. Su Italia 1 Jack Reacher. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 20 ottobre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv lunedì 20 ottobre 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Ricerca