TV

Ascolti tv lunedì 15 settembre: Imma Tataranni 3, Temptation Island e poi…

di Giovanni Macchi
Ascolti tv lunedì 15 settembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 15 settembre2025? Su Rai 1 è andato in onda Imma Tataranni 3. Su Rai 2 Boss in incognito. Su Rai 3 Autodifesa di Caino. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 Temptation Island e poi… Su Italia 1 The Foreigner. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 15 settembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv lunedì 15 settembre 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
