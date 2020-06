Ascolti tv lunedì 15 giugno 2020 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 15 giugno 2020? Su Rai 1 ieri sera è andato in onda in replica Il giovane Montalbano. Su Rai 2 è stata trasmessa la commedia Tutte lo vogliono, mentre su Canale 5 i telespettatori hanno visto una puntata in replica di Ciao Darwin 7. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 15 giugno 2020?

Ascolti tv 15 giugno 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Ieri sera su Rai1 il film Il Giovane Montalbano ha visto un pubblico di 5.244.000 spettatori pari al 23.44% di share, mentre su Canale 5 Ciao Darwin 7 ha intrattenuto 2.534.000 spettatori pari al 14.23% di share. Su Rai2 il film Tutte lo Vogliono ha visto un pubblico di 1.295.000 spettatori pari al 5.22% di share, mentre su Italia 1 Transformers – La vendetta del caduto ha fatto compagnia a 839.000 spettatori (4.27%). Su Rai3 Sol Levante ha raccolto davanti al video 934.000 spettatori pari ad uno share del 3.9%, mentre su Rete4 Quarta Repubblica ha raggiunto 1.205.000 spettatori con il 6.45% di share. Su La7 Speciale – L’Aria che Tira ha ottenuto un pubblico di 782.000 spettatori con uno share del 3.64%. Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai1 buoni ascolti come sempre per Soliti Ignoti con i suoi 5.399.000 spettatori e il 21.46%. Su Canale 5 Striscia la Notizia ha invece divertito, nella serata di ieri, 4.740.000 spettatori con uno share del 18.76%, mentre su Rai2 TG2 Post ha visto 1.181.000 spettatori con il 4.65%. Su Italia1 CSI ha visto 1.254.000 spettatori con il 5%, mentre su Rai3 Geo – Vacanze Italiane ha raccolto un pubblico di 893.000 spettatori con il 3.87%. Maturità 2020 – Diari ha intrattenuto 546.000 spettatori pari al 2.2%, mentre su Rete4 Stasera Italia ha visto 1.166.000 individui all’ascolto (4.92%), nella prima parte, e 1.091.000 spettatori (4.31%), nella seconda parte. Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sei ha visto 2.566.000 spettatori all’ascolto (19.11%) mentre L’Eredità ha raccolto 3.970.000 spettatori (22.68%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha invece divertito 1.588.000 spettatori (12.49%) mentre Avanti un Altro 2.950.000 spettatori (17.59%). 🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, VEDI L’ARCHIVIO

Potrebbero interessarti Il giovane Montalbano: anticipazioni prossima (quarta) puntata Inviata de I Fatti Vostri lancia una bottiglia in mare: scoppia la bufera | VIDEO Sol levante: trama, cast e streaming del film