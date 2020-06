Il giovane Montalbano – Ritorno alle origini: il cast completo

CAPODANNO CAST – Stasera, 15 giugno 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Il giovane Montalbano – Ritorno alle origini, terzo episodio della serie tv prequel del Commissario Montalbano, già trasmessa nel 2012. Nel film al posto di Luca Zingaretti c’è Michele Riondino che interpreta il Commissario più amato della tv quando era giovane. Ma qual è il cast completo del film Il giovane Montalbano – Ritorno alle origini? Di seguito tutti gli attori presenti nel film (prima stagione):

Michele Riondino, Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Fabrizio Pizzuto, Beniamino Marcone, Sarah Felberbaum, Adriano Chiaramida, Alessio Piazza, Maurilio Leto, Giuseppe Santostefano, Carmelo Galati, Massimo De Rossi, Katia Greco, Valentina D’Agostino, Pier Luigi Misasi, Pietro De Silva, Gianfilippo Imparato, Gioia Spaziani, Tony Palazzo, Alessandra Mortelliti, Vincenzo Ferrera, Antonio Giordano, Filippo Dini, Tea Falco, Rocco Tommaso Cicarelli, Edoardo Saitta, Massimiliano Davoli, Nino D’Agata, Giorgia Sinicorni, Perla Giordano, Fabrizio Romano, Corrado Invernizzi, Sergio Graziani.

Ritorno alle origini: il cast

Nell’episodio de Il giovane Montalbano in onda stasera, 15 giugno 2020, Ritorno alle origini, oltre agli attori principali, saranno presenti: Beniamino Marcone (Giuseppe Fazio), Vincenzo Ferrera (Gerlando Mongiardino), Antonio Giordano (Ettore Ferro), Gigi Angelillo (Rosario Mongiardino), Filippo Dini (Fernando Belli), Alessandro Giuggioli (Dottore Munno) e Alessandra Costanzo (Adelina).

Il giovane Montalbano – Ritorno alle origini: la trama

Abbiamo visto il cast de Il giovane Montalbano, ma qual è la trama di Ritorno alle origini? Salvo Montalbano farà la conoscenza di Mimì Augello, il nuovo vicecommissario, un donnaiolo incallito e impenitente. Augello metterà gli occhi su Livia, una ragazza entrata nella vita di Montalbano per via di un caso difficile su cui si trova a indagare, il rapimento lampo della piccola Laura Belli. Nonostante la corte spietata cui la sottopone Augello, Livia sceglie Salvo. E Salvo ci riprova, sicuro che Livia, a differenza di Mary, saprà rispettare i suoi spazi e la sua libertà. La risoluzione del caso del rapimento della bambina farà capire al commissario che Mimì Augello, oltre alle doti di seduttore, è anche un bravo poliziotto, ma soprattutto un amico.

Dove vedere il film in tv e streaming

Dove vedere Il giovane Montalbano – Ritorno alle origini in tv e live streaming? Il secondo episodio del prequel del Commissario Montalbano va in onda in replica oggi – 15 giugno 2020 – su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

