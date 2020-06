Tutte lo vogliono, la trama del film con Enrico Brignano

Tutte lo vogliono è un film con Enrico Brignano che Rai 2 propone in prima serata, lunedì 15 giugno 2020. Il film è una commedia che dura circa un’ora e mezza e presenta come protagonisti non soltanto Brignano, volto amato dai telespettatori italiani, ma anche Vanessa Incontrada, la cui carriera è costellata di ruoli comici, ma anche drammatici (l’abbiamo vista in tantissime fiction drammatiche). Il film di questa sera è diretto da Alessio Maria Federici, una pellicola che mischia azione e divertimento attraverso una storia che indaga l’universo femminile e cerca la soluzione a un grande dilemma esistenziale. Questa è una storia che parla d’amore, una tematica cara al cinema, ma è anche una storia che parla di donne, delle loro difficoltà, così come è una storia che parla di uomini, quelli belli e impossibili che poi risultano essere un po’ deludenti. Vediamo qual è la trama di Tutte lo vogliono.

Cosa c’è da sapere su Tutte lo vogliono: trama, cast, streaming

Tutte lo vogliono, la trama del film

Chiara è una food designer, prepara cibo che è bello da guardare e lavora per l’azienda di catering di famiglia. Sua madre è una donna tremendamente snob e ingombrante. Orazio invece fa lo sciampista per cani, un lavoro poco avvenente che però lo soddisfa, lavora per un maghrebino appassionato di soap opera ed è un amante della buona forchetta. La sua ultima relazione risale a quattro anni prima, da quel momento ha scelto gli animali alle donne. Chiara, dopo anni, ha ritrovato un amico di vecchia data, Raffaello, il suo primo amore (di quelli impossibili) che potrebbe cambiarle la vita. Ma l’incontro con Orazio capovolge tutto. Cos’avranno mai in comune Chiara, Giovanna, Carla e Francesca? Sono quattro donne molto diverse tra loro, ma ad unirle è un mistero femminile. Queste quattro donne s’incontrano ad un gruppo anonimo, detto GPS, che sta per Generoso Partner Sessuale, quindi permette di trovare un gigolò moderno che assicuri risultati eccellenti. E Orazio finirà per essere scambiato proprio per uno di questi aitanti GPS. Tutte lo vogliono va in onda lunedì 15 giugno 2020 in prima serata su Rai 2.

