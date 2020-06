Tutte lo vogliono, il film con Enrico Brignano: trama, cast e streaming

Enrico Brignano torna in prima serata su Rai 2 con un’altra commedia: Tutte lo vogliono è un film uscito al cinema nel 2015. Diretto (e co-scritto) da Alessio Maria Federici e scritto da Valentina Gaddi, Maria Teresa Venditti, Alessandra di Pietro, Michela Andreozzi, Mario Ruggeri e Giacomo Giarrapico, il film è stato distribuito da 01 Distribution. Ma qual è la trama? E chi vediamo nel cast?

Tutte lo vogliono, la trama

Il film racconta di Orazio, un umile lavoratore che fa il commesso in un negozio d’animali. Per arrotondare, cercando di fare il salto di qualità, prepara dei video di animali esilaranti. Con sé infatti ha sempre uno scimpanzé che si comporta sempre più come un essere umano. Chiara invece lavora per l’azienda di catering della sua famiglia, ma soffre di anorgasmia e fa per questo terapia di gruppo. In tale occasione scopre il famoso GPS (che sta per Generoso Partner Sessuale), una nuova versione di gigolò moderno che promette risultati eccellenti e soddisfacenti. Per una serie di strane coincidenze, Orazio verrà scambiato per un GPS.

Tutte lo vogliono, il cast del film | Trailer

Nel cast vediamo nomi celebri. Partiamo da Enrico Brignano che interpreta Orazio, al suo fianco vedremo Vanessa Incontrada cimentarsi nel ruolo di Chiara. E ancora Giulio Berruti è Raffaello, Ilaria Spada è Francesca, Gianna Paola Scaffidi è Beatrice e Massimo Bagnato invece partecipa con un cameo interpretando dunque se stesso. Andrea Perroni è Marco, Giovanna Rei è Ramona, Massimiliano Vado interpreta uno psicologo, Alessio Manuali è Oste, Marta Zoboli è Marta, Federica Perrotta è uno chef e Magdalena Grochowska è Giannina.

Tutte lo vogliono, dove vedere il film: tv e streaming

Dove vedere Tutte lo vogliono in tv e live streaming? Il film va in onda in prima serata su Rai 2 oggi, lunedì 15 giugno 2020, alle ore 21:20. Il secondo canale di Viale Mazzini disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre, completamente in chiaro, oppure al tasto 502 per la versione HD. Chi dispone di un decoder Sky invece lo troverà al tasto 102. Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può accedere alla piattaforma di RaiPlay, dove sarà possibile seguire quello che viene trasmesso in tv tramite pc, smartphone e tablet. Chi vuole recuperare il film in un secondo momento dalla messa in onda potrà farlo sempre su RaiPlay grazie alla funzione on demand.

