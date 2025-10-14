TV
Ascolti tv lunedì 13 ottobre: Blanca, Grande Fratello, Lo stato delle cose
Ascolti tv lunedì 13 ottobre 2025: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 13 ottobre2025? Su Rai 1 è andato in onda Blanca. Su Rai 2 Lo spaesato. Su Rai 3 Lo stato delle cose. Su Canale 5 Grande Fratello. Su Italia 1 I mercenari. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 13 ottobre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv lunedì 13 ottobre 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Blanca 3 ha interessato 3.851.000 spettatori pari al 23.7% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha conquistato 1.843.000 spettatori con uno share del 14.4%. Su Rai2 Lo Spaesato intrattiene 714.000 spettatori pari al 4.4%. Su Italia1 I mercenari 4 – Expendables incolla davanti al video 1.487.000 spettatori con l’8.2%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 1.072.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 680.000 spettatori (5.2%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 859.000 spettatori e il 4.6%. Su Tv8 lo spettacolo di Max Giusti Bollicine ottiene 214.000 spettatori (1.3%).
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.931.000 spettatori (19.3%), mentre Affari Tuoi arriva a 4.755.000 spettatori (22.5%) dalle 20:48 alle 21:45. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.134.000 – 19.8%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.430.000 spettatori pari al 25.8% dalle 20:49 alle 21:52. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 561.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.332.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.050.000 spettatori (5.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.380.000 spettatori (6.4%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.027.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 824.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.949.000 spettatori (9.1%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 3.030.000 spettatori pari al 22.8%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 4.379.000 spettatori pari al 25.5%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 1.847.000 spettatori (15.7%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.999.000 spettatori (19.5%). Su Rai2 The Rookie totalizza 497.000 spettatori con il 3.3% e N.C.I.S. Hawai’i 652.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia1 Sport Mediaset Mag sigla 361.000 spettatori (2.5%), mentre C.S.I. Miami segna 680.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.537.000 spettatori (14.6%). A seguire Blob segna 1.044.000 spettatori (5.4%), mentre Fin Che la Barca Va sigla 813.000 spettatori (4%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.