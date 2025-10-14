Ascolti tv lunedì 13 ottobre: Blanca, Grande Fratello, Lo stato delle cose

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.931.000 spettatori (19.3%), mentre Affari Tuoi arriva a 4.755.000 spettatori (22.5%) dalle 20:48 alle 21:45. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.134.000 – 19.8%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.430.000 spettatori pari al 25.8% dalle 20:49 alle 21:52. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 561.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.332.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.050.000 spettatori (5.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.380.000 spettatori (6.4%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.027.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 824.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.949.000 spettatori (9.1%).