Ascolti tv giovedì 8 giugno: Gli anni più belli, Zelig, Piazzapulita

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 8 giugno 2023? Su Rai 1 il film Gli anni più belli. Su Rai 2 Spirali di bugie. Su Rai 3 Indovina chi viene a cena. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Zelig. Su Italia 1 Chicago PD. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 8 giugno 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv giovedì 8 giugno 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 il film Gli Anni Più Belli ha interessato 1.982.000 spettatori pari al 12.4%. Su Canale 5 la replica di Zelig ha raccolto davanti al video 1.981.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Rai2la miniserie Spirale di Bugie ha interessato 744.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Italia 1Chicago Fire ha intrattenuto 1.185.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 – dalle 21.59 alle 23.18 – Indovina chi Viene a Cena ha raccolto davanti al video 628.000 spettatori pari ad uno share del 3.8%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.120.000 spettatori con l’8.4% di share. Su La7 Speciale Piazza Pulita: Fango ha registrato 805.000 spettatori con uno share del 4.5%. Su Tv8 Made in Italia – Una Casa per Ritrovarsi segna 385.000 spettatori con il 2.2%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Cinque Minuti ha interessato 3.801.000 spettatori con il 22.1%. A seguire Techetechetè raccoglie 3.259.000 spettatori con il 17.2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.166.000 spettatori con uno share del 16.8%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 916.000 spettatori con il 4.8%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.233.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre raccoglie 1.255.000 spettatori (7.1%). La doppia puntata di Un Posto al Sole ha appassionato 1.766.000 spettatori (9.3%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 743.000 individui all’ascolto (4.2%), nella prima parte, e 850.000 spettatori (4.5%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.391.000 spettatori (7.5%).