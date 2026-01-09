Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.253.000 spettatori (20.6%) e Affari Tuoi arriva a 4.991.000 spettatori (23.5%) dalle 20:48 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.306.000 – 20.7%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.482.000 spettatori pari al 25.9% dalle 20:47 alle 21:54. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 630.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.044.000 spettatori (5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.062.000 spettatori (5.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.310.000 spettatori (6.2%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 986.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 778.000 spettatori e il 3.7% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.889.000 spettatori (9%).