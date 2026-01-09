TV
Ascolti tv giovedì 8 gennaio: Don Matteo 15, Forbidden Fruit, Piazzapulita
Ascolti tv giovedì 8 gennaio 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 8 gennaio2026? Su Rai 1 è andato in onda Don Matteo 15. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Forbidden Fruit. Su Italia 1 Harry Potter e l’ordine della Fenice. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 8 gennaio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv giovedì 8 gennaio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Don Matteo 15 ha interessato 4.159.000 spettatori pari al 24.8% di share. Su Canale5 Forbidden Fruit ha conquistato 1.822.000 spettatori con uno share del 12.3%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 818.000 spettatori pari al 6%. Su Italia1 Harry Potter e l’Ordine della Fenice incolla davanti al video 1.123.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3 Moonage Daydream segna 350.000 spettatori (1.9%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 873.000 spettatori (6.4%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 1.022.000 spettatori e il 7.1%. Su Tv8 La maschera di Zorro ottiene 354.000 spettatori (2.1%).
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.253.000 spettatori (20.6%) e Affari Tuoi arriva a 4.991.000 spettatori (23.5%) dalle 20:48 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.306.000 – 20.7%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.482.000 spettatori pari al 25.9% dalle 20:47 alle 21:54. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 630.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.044.000 spettatori (5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.062.000 spettatori (5.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.310.000 spettatori (6.2%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 986.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 778.000 spettatori e il 3.7% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.889.000 spettatori (9%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.591.000 spettatori pari al 24.5%, mentre L’Eredità ha coinvolto 5.018.000 spettatori pari al 28.5%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.075.000 spettatori (15.4%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.833.000 spettatori (17.3%).
