ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 4 gennaio 2024? Su Rai 1 è andato in onda La befana vien di notte. Su Rai 2 The floor – Ne rimarrà solo uno. Su Rai 3 La fiera delle illusioni. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Juventus-Salernitana di Coppa Italia. Su Italia 1 Billy Elliot. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 4 gennaio 2024? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv giovedì 4 gennaio 2024, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 La Befana vien di Notte ha ottenuto 2.576.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale 5 l’incontro di Coppa Italia: Juventus-Salernitana è stato seguito da 4.283.000 spettatori con uno share del 21%. Su Rai 2 la seconda puntata di The Floor – Ne rimarrà solo uno ha conquistato 1.064.000 spettatori pari al 6.1%. Su Italia1 Billy Elliot è visto da 1.125.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai 3 La Fiera delle Illusioni in prima tv ottiene 726.000 spettatori pari al 4.1%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.080.000 spettatori (7.4%). Su La7 Truth – Il prezzo della Verità conquista 568.000 spettatori e il 3%. Su Tv8 Star Trek Beyond registra 381.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Nove Comedy Club – Valentina Persia in “Ma che ti ridi?” è seguito da 754.000 spettatori con il 3.9%. Su Rai 4 Hawaii Five-0 convince 313.000 spettatori (1.7%). Su Iris Danni Collaterali raccoglie 531.000 spettatori (2.7%). Su RaiPremium Innamorarsi a Bora Bora raggiunge 366.000 spettatori pari all’1.8%. Su La5 Miracolo nella 34a strada registra 388.000 spettatori (2%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Affari Tuoi ottiene 5.052.000 spettatori pari al 23.6% di share. Su Canale 5 Striscina la Notizina conquista 3.624.000 spettatori pari al 17.7%. Su Rai 2 TG2 Post registra 666.000 spettatori con il 3.1%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine è seguito da 1.325.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.407.000 spettatori (6.8%) e Un Posto al Sole appassiona 1.660.000 spettatori (7.7%). Su Rete 4 Stasera Italia ha conquistato 724.000 spettatori (3.5%) nella prima parte e 679.000 spettatori (3.1%) nella seconda parte. Su La7 In Onda ha registrato 1.579.000 spettatori (7.4%). Su Tv8 4 Hotel intrattiene 516.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Cash or Trash – Xmas Special in replica ha raccolto 691.000 spettatori (3.3%).