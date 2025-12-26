Ascolti tv giovedì 25 dicembre: Stanotte a Torino, Concerto di Natale
Ascolti tv giovedì 25 dicembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 25 dicembre2025? Su Rai 1 è andato in onda Stanotte a Torino con Alberto Angela. Su Rai 3 Soul. Su Canale 5 Il Concerto di Natale. Su Italia 1 Harry Potter e la pietra filosofale. Su Rete 4 Notting Hill. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 25 dicembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv giovedì 25 dicembre 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.