Ascolti tv giovedì 23 marzo: Italia-Inghilterra, Cambio tutto, Piazzapulita

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 23 marzo 2023? Su Rai 1 è andata in onda la partita di calcio Italia-Inghilterra. Su Rai 2 Quello che veramente importa. Su Rai 3 Splendida cornice. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Cambio tutto. Su Italia 1 Il cacciatore e la regina di ghiaccio. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 23 marzo 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv giovedì 23 marzo 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 l’incontro di calcio per le qualificazioni agli Europei Italia-Inghilterra ha interessato 7.151.000 spettatori pari al 33.5 per cento. Su Canale 5 Cambio tutto in prima visione ha raccolto davanti al video 2.252.000 spettatori con il 12.3 per cento. Su Rai 2 Quello che veramente importa ha interessato 1.090.000 spettatori pari al 5.8 per cento. Su Italia 1Il cacciatore e la regina di ghiaccio ha intrattenuto 892.000 spettatori (4.7 per cento). Su Rai 3 Splendida Cornice ha raccolto davanti al video 890.000 spettatori (4.6 per cento). Su Rete 4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.080.000 spettatori con il 7.7 per cento di share. Su La7 Piazzapulita ha registrato 741.000 spettatori (5.4 per cento).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.312.000 spettatori pari al 15 per cento. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 597.000 spettatori (2.7 per cento). Su Italia 1 N.C.I.S. ha registrato 1.409.000 spettatori (6.5 per cento). Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre raccoglie 1.267.000 spettatori (5.9 per cento) e Un Posto al Sole 1.559.000 spettatori (7 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 871.000 individui all’ascolto (4.1 per cento) nella prima parte e 899.000 spettatori (4 per cento) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.203.000 spettatori con il 5.4 per cento.