ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 20 novembre2025? Su Rai 1 è andato in onda Un professore 3. Su Rai 3 Splendida cornice. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 La ruota dei campioni. Su Italia 1 Codice Unlocked. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 20 novembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv giovedì 20 novembre 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Un Professore 3 ha interessato 3.556.000 spettatori pari al 20% di share dalle 21:46 alle 23:36. Su Canale5, dopo Gira La Ruota dei Campioni di 5 minuti (4.603.000 – 22.6%), La Ruota dei Campioni ha conquistato 5.881.000 spettatori con uno share del 28% dalle 20:47 alle 22:19, mentre La Ruota della Fortuna 4.013.000 spettatori con il 25.7% dalle 22:23 alle 23:50. Su Rai2, dopo la presentazione di 17 minuti (636.000 – 3%), Ore 14 Sera intrattiene 652.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 Codice Unlocked incolla davanti al video .000 spettatori con il %. Su Rai3, dopo la presentazione di 25 minuti (958.000 – 4.5%), Splendida Cornice segna 983.000 spettatori (5.9%). Su Rete4, dopo la presentazione di 17 minuti (705.000 – 3.3%), Dritto e Rovescio totalizza 747.000 spettatori (5.5%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 899.000 spettatori e il 6.4%.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.953.000 spettatori (19.9%) e Affari Tuoi arriva a 4.457.000 spettatori (21%) dalle 20:48 alle 21:39. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 484.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.053.000 spettatori (5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.014.000 spettatori (5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.459.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 916.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 771.000 spettatori e il 3.6% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.856.000 spettatori (8.8%). Su Tv8 Foodish arriva a 439.000 spettatori e il 2.1%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 456.000 spettatori con il 2.2%.
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.413.000 spettatori pari al 23.7%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.628.000 spettatori pari al 27%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.384.000 spettatori (17.7%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.315.000 spettatori (20.5%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (395.000 – 3%), N.C.I.S. Los Angeles conquista 470.000 spettatori con il 3% nel primo episodio e 657.000 spettatori con il 3.6% nel secondo episodio. Su Italia1 Grande Fratello segna 316.000 spettatori (2.2%) e Studio Aperto Mag sigla 244.000 spettatori (1.6%), mentre C.S.I. Miami segna 564.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.230.000 spettatori (12.8%). A seguire Blob segna 1.035.000 spettatori (5.5%), mentre Nuovi Eroi sigla 894.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 10 Minuti interessa 917.000 spettatori (5.4%), mentre La Promessa intrattiene 979.000 spettatori (5.2%). Su La7 Ignoto X raduna 260.000 spettatori pari all’1.7%.
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.
