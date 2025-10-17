TV
Ascolti tv giovedì 16 ottobre: La ricetta della felicità, Io canto family
Ascolti tv giovedì 16 ottobre 2025: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 16 ottobre2025? Su Rai 1 è andato in onda La ricetta della felicità. Su Rai 3 Splendida cornice. Su Canale 5 Io canto family. Su Italia 1 Peppermint. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 16 ottobre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Su Rai1 La Ricetta della Felicità ha interessato 3.048.000 spettatori pari al 19.4% di share dalle 21:53 alle 23:48. Su Canale5 Io Canto Family ha conquistato 1.899.000 spettatori con uno share del 14% dalle 22 alle 00:26 (Highlights a 801.000 e il 13.7%). Su Rai2, dopo la presentazione di 28 minuti (645.000 – 3.2%), Ore 14 Sera intrattiene 837.000 spettatori pari al 6.4%. Su Italia1 Peppermint – L’angelo della vendetta incolla davanti al video 1.118.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3, dopo la presentazione di 22 minuti (958.000 – 4.7%), Splendida Cornice segna 991.000 spettatori (6.4%). Su Rete4, dopo la presentazione di 9 minuti (573.000 – 2.8%), Dritto e Rovescio totalizza 683.000 spettatori (5.4%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 902.000 spettatori e il 6.8%.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.874.000 spettatori (20.2%), mentre Affari Tuoi arriva a 4.770.000 spettatori (23.3%) dalle 20:47 alle 21:45. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.988.000 – 20.2%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.156.000 spettatori pari al 25.3% dalle 20:49 alle 21:53. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 472.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.096.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.045.000 spettatori (5.3%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.336.000 spettatori (6.5%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 989.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 769.000 spettatori e il 3.7% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.691.000 spettatori (8.3%)
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 2.836.000 spettatori pari al 22.5%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 4.114.000 spettatori pari al 25.2%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 1.883.000 spettatori (16.6%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.021.000 spettatori (20.2%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (398.000 – 3.7%), N.C.I.S. Hawai’i 430.000 spettatori con il 3% nel primo episodio e 554.000 spettatori con il 3.1% nel secondo episodio. Su Italia1 Sport Mediaset Mag sigla 356.000 spettatori (2.5%), mentre C.S.I. Miami segna 550.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.400.000 spettatori (14.4%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.