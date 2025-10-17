Ascolti tv giovedì 16 ottobre: La ricetta della felicità, Io canto family

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.874.000 spettatori (20.2%), mentre Affari Tuoi arriva a 4.770.000 spettatori (23.3%) dalle 20:47 alle 21:45. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.988.000 – 20.2%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.156.000 spettatori pari al 25.3% dalle 20:49 alle 21:53. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 472.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.096.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.045.000 spettatori (5.3%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.336.000 spettatori (6.5%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 989.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 769.000 spettatori e il 3.7% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.691.000 spettatori (8.3%)