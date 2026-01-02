Ascolti tv giovedì 1 gennaio: Biancaneve e i sette nani, Santocielo, Codice d’onore
Ascolti tv giovedì 1 gennaio 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 1 gennaio2026? Su Rai 1 è andato in onda Biancaneve e i sette nani. Su Rai 3 Killers of the flower moon. Su Rete 4 Codice d’onore. Su Canale 5 Santocielo. Su Italia 1 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 1 gennaio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv giovedì 1 gennaio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.