Ascolti tv giovedì 1 gennaio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 1 gennaio2026? Su Rai 1 è andato in onda Biancaneve e i sette nani. Su Rai 3 Killers of the flower moon. Su Rete 4 Codice d’onore. Su Canale 5 Santocielo. Su Italia 1 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 1 gennaio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.