Ascolti tv domenica 7 aprile: Makari, Che tempo che fa, Lo show dei record

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 7 aprile 2024? Su Rai 1 è andato in onda Makari. Su Rai 2 911. Su Rai 3 Indovina chi viene a cena. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Lo show dei record. Su Italia 1 Jurassic World. Su Nove Che tempo che fa. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 7 aprile 2024? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv domenica 7 aprile 2024, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Makari in replica ha conquistato 2.601.000 spettatori pari al 16% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record ha ottenuto un a.m. di 2.159.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Rai2 9-1-1 ha raccolto 862.000 spettatori (4.5%) e 9-1-1: Lone Star ha radunato 891.000 spettatori (5%). Su Italia1 Jurassic World ha collezionato 969.000 spettatori con il 6.2% di share. Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena ha raccolto davanti al video 1.109.000 spettatori con il 6.3% (anteprima a 755.000 e il 3.9%). Su Rete4 Dritto e Rovescio viene visto da 856.000 spettatori con il 6.6% di share. Su La7 Domina ha interessato 212.000 spettatori con l’1.7%. Su Tv8 Il Giustiziere della Notte ha registrato 497.000 spettatori con il 3 %. Sul Nove Che Tempo Che Fa – Best Of segna 828.000 spettatori con il 4.5%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Affari Tuoi fa sintonizzare 5.519.000 spettatori pari al 28.6%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.632.000 spettatori (13.6%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha totalizzato 1.198.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 Chesarà… arriva a 699.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha convinto 674.000 spettatori (3.6%) nella prima parte e 635.000 spettatori (3.3%) nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica convince 991.000 spettatori pari al 5.1%.