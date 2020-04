Ascolti tv domenica 5 aprile 2020 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 5 aprile 2020? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite. Su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata della fiction Bella da morire. Su Canale 5 invece spazio a Live Non è la d’Urso, il talk condotto da Barbara d’Urso e ampiamente dedicato all’emergenza Coronavirus. Su Rai 2 Fabio Fazio ha condotto una nuova puntata di Che tempo che fa, con al centro l’epidemia da Covid-19. Rete 4 proponeva il film The next three days, mentre su Rai 3 spazio al film in prima visione Borg McEnroe. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 5 aprile 2020?

Ascolti tv 5 aprile 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera A vincere la sfida degli ascolti è Rai 1 con la fiction Bella da morire, la cui ultima puntata ha conquistato 5.844.000 spettatori pari al 20,5% di share. Su Canale 5 l’appuntamento con Live – Non è la D’Urso ha appassionato 2.474.000 spettatori pari all’11,1% di share. Su Rai 2 Che Tempo che Fa ha catturato l’attenzione di 2.823.000 spettatori (9,3%) mentre a seguire Che Tempo che Fa – Il Tavolo ha registrato il 9,6% con 2.233.000 spettatori. Su Italia 1 la commedia Un’Impresa da Dio ha intrattenuto 2.455.000 spettatori con l’8,1% di share. Su Rai 3 il film Borg McEnroe ha raccolto davanti al video 1.052.000 spettatori pari ad uno share del 3,5%. Su Rete 4 il film The Next Three Days ha totalizzato 912.000 spettatori con il 3,4% di share. Su La 7 l’approfondimento di Massimo Giletti Non è l’Arena ha registrato il 5,8% con 1.819.000 spettatori nella prima parte e il 6,3% con 1.369.000 spettatori nella seconda. Su Tv8 I Delitti del BarLume – La Battaglia Navale ha appassionato 630.000 spettatori (2,1%). Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1 le repliche di Soliti Ignoti – Il Ritorno sigla il 19,5% con 6.081.000 spettatori mentre su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 4.434.000 spettatori con uno share del 14,3%. Su Italia 1 CSI ha totalizzato 1.384.000 spettatori (4,5%). Su Rete 4 Stasera Italia ha informato 1.317.000 persone nella prima parte (4,3%) e a 1.423.000 (4,6%) nella seconda. Su Rai 3 Indovina chi viene a Cena ha interessato 1.760.000 spettatori pari al 5,7% di share. Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri Su Rai 1 L’Eredità ha divertito 4.531.000 spettatori (17,4%). Su Canale 5 Avanti un Altro! ha fatto giocare 4.054.000 (15,9%). Su Rai 2 Che Tempo che Farà ha intrattenuto 1.186.000 spettatori (4,2%). Su Rai3 Blob segna il 5,2% con 1.515.000 spettatori. 🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

