Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 08:00
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Ascolti tv domenica 4 gennaio: Prima di noi, Chi vuol essere milionario, Report

Immagine di copertina
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Ascolti tv domenica 4 gennaio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 4 gennaio2026? Su Rai 1 è andato in onda Prima di noi. Su Rai 2 Mamma qui comando io. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Zona bianca. Su Canale 5 Chi vuol essere milionario. Su Italia 1 Forrest Gump. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 4 gennaio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv domenica 4 gennaio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Mamma qui comando io: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Prima di noi: anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
TV / Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 4 gennaio
Ti potrebbe interessare
TV / Mamma qui comando io: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Prima di noi: anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
TV / Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 4 gennaio
TV / Prima di noi: tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv
TV / Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 4 gennaio 2026, su Rai 3
TV / Forrest Gump: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 4 gennaio 2026
TV / Ascolti tv sabato 3 gennaio: Circo di Montecarlo, Pavarotti, Shrek terzo
TV / Messa in tv 4 gennaio 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / Festival del Circo di Montecarlo: la seconda e ultima puntata della 47esima edizione su Rai 1
Ricerca