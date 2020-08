Ascolti tv domenica 30 agosto 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 30 agosto 2020? Su Rai 1 è andato in onda il film per la tv Il sindaco pescatore, mentre su Canale 5 la prima puntata della fiction L’ora della verità. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 30 agosto 2020?

Ascolti tv 30 agosto 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1 il film per la tv Il sindaco pescatore ha interessato 2.304.000 spettatori pari al 13.2% di share, mentre su Canale 5 la prima puntata della nuova serie L’ora della verità ha interessato 1.577.000 spettatori con uno share del 9.7%. Su Rai 2 la puntata di Hawaii Five-0 10 ha coinvolto 1.260.000 spettatori agli ascolti (6.5%), mentre N.C.I.S. New Orleans 5 è visto da 1.177.000 spettatori (6.3%). Su Italia1 il film in prima tv Due gran figli di… ha intrattenuto 957.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Broken City ha incollato 897.000 spettatori con il 5%. Su Rete4 Danni collaterali totalizza un a.m. di 677.000 spettatori (4%). Su La7 la replica di Atlantide ha registrato 416.000 spettatori con il 2.6%. Su Tv8 Gomorra 2 in replica segna 676.000 spettatori (3.8%). Sul Nove Sapore di mare è seguito da 394.000 spettatori con il 2.3%

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Techetechetè ottiene 4.141.000 spettatori con il 21.2%. Su Canale5 Paperissima Sprint registra una media di 2.525.000 spettatori con uno share del 12.9%. Su Italia1 C.S.I. 10 ha registrato 951.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 Sapiens Doc interessa 1.067.000 spettatori (5.5%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend conquista 1.219.000 spettatori (6.4%) nella prima parte e 1.302.000 spettatori (6.7%) nella seconda parte. Su La7 Uozzap! segna 416.000 spettatori con il 2.2%. Su Tv8 4 Ristoranti in replica è visto da 580.000 spettatori (3%). Sul Nove la replica di Little Big Italy ha raccolto 364.000 spettatori con l’1.9%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.187.000 spettatori pari al 16.8%, mentre Reazione a Catena è visto da 3.348.000 spettatori con il 22%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.068.000 spettatori (8.5%), mentre The Wall ha conquistato 1.755.000 spettatori con l’11.8%.

