Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 08:07
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Ascolti tv domenica 16 novembre: Italia-Norvegia, La notte nel cuore, Report

Immagine di copertina
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Ascolti tv domenica 16 novembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 16 novembre2025? Su Rai 1 è andato in onda Italia-Norvegia. Su Rai 2 Quello che non so di te. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5 La notte nel cuore. Su Italia 1 Odio l’estate. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 16 novembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv domenica 16 novembre 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 35esima puntata
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 35esima puntata
TV / Quello che non so di te: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 35esima puntata
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 35esima puntata
TV / Quello che non so di te: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 16 novembre 2025, su Rai 3
TV / Odio l’estate: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 16 novembre 2025
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 16 novembre 2025
TV / Ascolti tv sabato 15 novembre: Ballando con le stelle, Tu si que vales, Midway
TV / Messa in tv 16 novembre 2025, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / Ballando con le stelle 2025, eliminati: chi è stato eliminato dopo l’ottava puntata
Ricerca