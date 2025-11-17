Ascolti tv domenica 16 novembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 16 novembre2025? Su Rai 1 è andato in onda Italia-Norvegia. Su Rai 2 Quello che non so di te. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5 La notte nel cuore. Su Italia 1 Odio l’estate. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 16 novembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.