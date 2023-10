ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 15 ottobre 2023? Su Rai 1 è andata in onda una puntata di Cuori 2. Su Rai 2 Il Collegio. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Caduta libera. Su Italia 1 FBI. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 15 ottobre 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv domenica 15 ottobre 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 la fiction Cuori 2 ha conquistato 2.879.000 spettatori pari al 16.8% di share. Su Canale 5 preceduto da una presentazione di 8 minuti (1.866.000 – 9.1%), Caduta Libera – I Migliori ha ottenuto un ascolto medio pari a 1.622.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Rai2 Il Collegio, dalle 21.28 alle 23.11, ha raccolto 899.000 spettatori con il 4.8% (anteprima di 26 minuti: 686.000 – 3.4%). Su Italia1 FBI: Most Wanted ha intrattenuto 1.053.000 spettatori con il 5.6% di share (primo episodio a .000 e il %, secondo episodio a .000 e il %). Su Rai3, dopo una presentazione di 20 minuti (983.000 – 4.9%), Report – dalle 21.17 alle 22.55 – ha raccolto davanti al video 1.478.000 spettatori con il 7.6% (Plus dalle 22.59 alle 23.24: 1.132.000 – 7.9%). Su Rete4 Dritto e Rovescio è stato visto da 837.000 spettatori con il 6.2% di share. Su La7 In Onda ha interessato 568.000 spettatori con il 3.2%. Sul Nove, preceduto da un’anteprima dalle 19.58 alle 20.32 alle (1.633.000 – 8.8%), il debutto della ventunesima edizione di Che Tempo Che Fa, dalle 20.36 alle 22.18, segna 2.100.000 spettatori (8.5%). A seguire Che Tempo Che Fa – Il Tavolo, dalle 22.23 alle 0.11, ha fatto compagnia a 1.122.000 telespettatori (8.2%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Affari Tuoi ha raccolto 4.504.000 spettatori con il 22.4%. Su Canale5 Paperissima Sprint ha ottenuto 2.548.000 spettatori con il 12.7%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha totalizzato 1.198.000 spettatori (6%). Su Rai3 Chesarà… ha raccolto davanti al video 629.000 spettatori (3.3%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 826.000 spettatori (4.3%), nella prima parte, e 784.000 spettatori (3.9%), nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica ha raccolto 747.000 spettatori con il 3.7%.