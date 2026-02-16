Ascolti tv domenica 15 febbraio 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 15 febbraio2026? Su Rai 1 è andato in onda Cuori 3. Su Rai 2 le Olimpiadi di Milano Cortina. Su Rai 3 Presa Diretta. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5 Chi vuol essere milionario. Su Italia 1 Le Iene Show. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 15 febbraio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv domenica 15 febbraio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cuori 3 interessa 2.968.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo conquista 1.682.000 spettatori con uno share del 13.6%. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 intrattiene 2.073.000 spettatori (11.7%) con il Pattinaggio Artistico. Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.223.000 spettatori con il 9.9%. Su Rai3 Presadiretta segna 781.000 spettatori pari al 4.4%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza 618.000 spettatori (4.8%). Su La7 Surviving – Il caso Epstein raggiunge 389.000 spettatori e il 2.3%. Su Tv8 Infinite Storm ottiene 245.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove Che Tempo Che Fa raduna 1.506.000 spettatori con l’8.4% e 706.000 spettatori con il 7.2% nella parte chiamata Il Tavolo.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1, dopo la presentazione di 4 minuti (3.592.000 – 18.2%), Affari Tuoi arriva a 4.569.000 spettatori (22.8%) dalle 20:47 alle 21:38. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 6 minuti (3.503.000 – 17.8%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.342.000 spettatori pari al 21.7% dalle 20:50 alle 21:55. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 conquista 1.352.000 spettatori (6.8%) con lo Sci Freestyle Big Air. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 911.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 740.000 spettatori e il 3.8% nella prima parte e 604.000 spettatori e il 3% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 781.000 spettatori (3.9%) nella prima parte e 623.000 spettatori (3.1%) nella seconda parte chiamata In Onda Prima Serata.
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 2.927.000 spettatori pari al 19.2%, mentre L’Eredità coinvolge 3.983.000 spettatori pari al 22.5%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.612.000 spettatori (11.3%), mentre Caduta Libera convince 2.123.000 spettatori (12.8%). Su Rai2 Olimpiadi Invernali – Milano-Cortina 2026 segna 2.619.000 spettatori con il 20.3% con lo Sci Biathlon, 2.801.000 spettatori con il 18.8% con lo Skeleton, 2.085.000 spettatori con l’11.5% con lo Sci Freestyle e 2.014.000 spettatori con il 10.3% con il Salto con gli Sci. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 468.000 spettatori (3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 540.000 spettatori (3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.129.000 spettatori (11.9%). A seguire Blob segna 786.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 La Promessa interessa 933.000 spettatori (5%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.
🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL