Su Rai1, dopo la presentazione di 4 minuti (3.592.000 – 18.2%), Affari Tuoi arriva a 4.569.000 spettatori (22.8%) dalle 20:47 alle 21:38. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 6 minuti (3.503.000 – 17.8%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.342.000 spettatori pari al 21.7% dalle 20:50 alle 21:55. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 conquista 1.352.000 spettatori (6.8%) con lo Sci Freestyle Big Air. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 911.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 740.000 spettatori e il 3.8% nella prima parte e 604.000 spettatori e il 3% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 781.000 spettatori (3.9%) nella prima parte e 623.000 spettatori (3.1%) nella seconda parte chiamata In Onda Prima Serata.