Su Rai1 la seconda stagione di Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso debutta davanti a 3.005.000 spettatori con il 17.1%. Su Canale5 l’esordio della nuova dizi turca Tradimento ha conquistato 2.357.000 spettatori con uno share del 13.4%. Su Rai2 9-1-1 intrattiene 652.000 spettatori (3.2%) mentre 9-1-1 Lone Star segna 547.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 Le Iene Show incolla davanti al video 1.360.000 spettatori con il 9.8%. Su Rai3 preceduto dall’anteprima Report Lab (.000 – %), Report segna 1.286.000 spettatori pari al 6.3%, nella presentazione di 30 minuti, e 1.663.000 spettatori pari all’8.6% dalle 21:32 alle 22:59 (Plus: . -. 000). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 594.000 spettatori (4%). Su La7 Piacere sono un po’ incinta raggiunge 326.000 spettatori e l’1.7%. Su Tv8 la differita del Gran Premio di Formula 1 del Qatar ottiene 1.089.000 spettatori con il 5.7% (pre e post nel complesso: 404.000 – 2.3%). Sul Nove dopo una presentazione (1.396.000 – 6.9%), Che Tempo Che Fa raduna 2.037.000 spettatori, con il 10.1%, mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo segna 932.000 con il 7.7%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

