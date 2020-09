Arrivano i Prof: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 26 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Arrivano i prof, film del 2018 diretto da Ivan Silvestrini, adattamento del film francese del 2013 Les Profs, ispirato a sua volta ad un fumetto transalpino. La sua colonna sonora è l’omonima canzone di Rocco Hunt. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il Liceo scientifico statale Alessandro Manzoni è a rischio chiusura, essendo la peggiore scuola d’Italia con solo il 12 per cento di alunni promossi e diplomati. Per salvare la scuola dalla chiusura, il preside, su consiglio del Provveditore del ministero dell’istruzione, decide di fare un ultimo tentativo: reclutare come insegnanti i sette professori peggiori d’Italia, ribattezzati “i sette samurai”, ognuno con un proprio metodo d’insegnamento particolare, per ottenere almeno il 50 per cento di alunni promossi. Quasi al termine del secondo quadrimestre, il preside scopre che i professori sono stati inviati dal provveditore apposta per far chiudere il Manzoni. Dopo aver parlato con il preside e avendo assistito ad una disastrosa prova di simulazione d’esame (con solo il 4 per cento dei promossi), per aiutare i loro alunni i prof si recano al ministero per rubare le prove d’esame, riuscendoci… salvo scoprire poi di aver rubato le prove d’esame delle scuole medie…

Arrivano i Prof: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Arrivano i prof, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Claudio Bisio: Prof. Mario Locuratolo, insegnante di matematica

Lino Guanciale: Prof. Antonio Cioncoloni, insegnante di storia

Antonio Cioncoloni, insegnante di storia Maurizio Nichetti: Prof. Gaetano Fanfulla, insegnante di chimica

Maria Di Biase: Prof.ssa Sandra Melis, insegnante di inglese

Shalana Santana: Prof.ssa Amina Venturi, insegnante di italiano

Alessio Sakara: Prof. Davide Golia, insegnante di educazione fisica

Pietro Ragusa: Prof. Eliseo Maurizi, insegnante di filosofia

Christian Ginepro: prof. Fabbri

Giusy Buscemi: Prof.ssa De Maria, insegnante di latino

Carmen Di Marzo: Prof.ssa Carli

Andrea Pennacchi: Preside

Francesco Procopio: Provveditore Aristide Montini

Rocco Hunt: Luca Pagliarulo

Irene Vetere: Camilla Brandolini

Riccardo Maria Manera: Andrea

Haroun Fall: Simone

Veronica Bitto: Claudia

Gli errori nel film

All’interno del film Arrivano i Prof ci sono alcuni errori. Ecco quelli notati da chi l’ha visto:

Il fax inviato dal vicepreside Fabbri al direttore dell’ufficio scolastico regionale Montini per chiedere la sospensione di Luca è datato 20 maggio 2018: nella realtà non sarebbe stato possibile dato che quel giorno era domenica.

Il provveditore Aristide Montini non può essere presidente della commissione d’esame perché, essendo dirigente dell’ufficio scolastico regionale, è incompatibile con la nomina di presidente.

In una scena l’immagine al muro del presidente della Repubblica è di Napolitano, nella scena successiva è di Mattarella.

Streaming e tv

Dove vedere Arrivano i Prof in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 26 settembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Potrebbero interessarti Chi è Alessandra Mussolini, concorrente di Ballando con le stelle 2020 Chi è Paolo Conticini, concorrente di Ballando con le stelle 2020 Ballando con le stelle 2020, le anticipazioni della seconda puntata oggi, 26 settembre