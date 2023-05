Arisa ha un fidanzato? “Se continuo così rimarrò zittella a vita”

Arisa ha un fidanzato? I tanti fan della cantante, ospite oggi a Domenica In, se lo chiedono da tempo. La risposta è no: al momento la cantante è single. Nelle scorse settimane Arisa ha ammesso che guardando al passato si è resa conto di essere “scappata tante volte perché non mi sentivo all’altezza oppure pretendevo di essere amata come volevo io, ma le persone ti amano come possono. Accettare questa cosa è sinonimo di crescita. A 40 anni l’ho accettato”.

Ora, oltre alla carriera, vorrebbe anche innamorarsi, al momento è single dopo l’ultima e sofferta storia-non storia d’amore che ha avuto con Vito Coppola: “Vorrei una cosa bella, semplice, reciproca, con una persona che abbia voglia di costruire qualcosa insieme. Se continuo con queste pretese rimarrò zittella a vita”. Nel suo futuro vorrebbe cantare in tutto il mondo “questo è il desiderio più grande che ho. Mi piacerebbe andare in giro con la mia musica, cantare in italiano anche all’estero e vedere che effetto fa interagire con un altro tipo di pubblico”.

Chi è

Arisa, pseudonimo di Rosalba Pippa (Genova, 20 agosto 1982), è una cantante e personaggio televisivo italiana. Dopo aver vinto nel 2008 il concorso SanremoLab, nel 2009 ha raggiunto il successo vincendo nella categoria “Nuove proposte” al 59º Festival di Sanremo con il singolo Sincerità. Ha proseguito la carriera partecipando al Festival di Sanremo, nella categoria “Campioni”, per sei volte: nel 2010 con Malamorenò (9º posto), nel 2012 classificandosi seconda con La notte, che ha vinto un Sanremo Hit Award come singolo sanremese più venduto di quell’edizione, nel 2014 risultando vincitrice con Controvento, nel 2016 con Guardando il cielo (10º posto), nel 2019 con Mi sento bene (8º posto) e nel 2021 con Potevi fare di più (10º posto).

Dal 2010 ha avviato la sua attività televisiva, come presenza fissa al programma tv Victor Victoria – Niente è come sembra e come giudice della quinta, sesta e decima edizioni italiane del talent show X Factor. Nel 2011 ha debuttato nel cinema come attrice e doppiatrice. Nel 2015 è stata co-conduttrice della 65ª edizione del Festival di Sanremo. Nel 2021 ha vinto la sedicesima edizione del programma Ballando con le stelle in coppia con il ballerino Vito Coppola.