Arena Suzuki ’60, ’70, ’80: la scaletta della seconda e ultima serata

Qual è la scaletta di Arena Suzuki ’60, ’70, ’80, il programma condotto da Amadeus in onda su Rai 1 in onda stasera – 2 ottobre 2021 – con la seconda e ultima puntata? Molti gli ospiti che si alterneranno sul palco, tutti artisti che hanno fatto la storia degli anni ’60 ’70 ’80: dai Village People agli Alphaville, fino a grandi star italiane come Patty Pravo, Fausto Leali, Roberto Vecchioni e Donatella Rettore. La scaletta precisa della seconda serata di Arena Suzuki ’60, ’70, ’80 non è stata ancora diffusa. Abbiamo però l’elenco completo degli artisti che si esibiranno sul palco. Eccolo: Village People, Gianna Nannini, Raf, Sabrina Salerno, Patty Pravo, Opus, Roberto Vecchioni, Donatella Rettore, Tony Hadley, Peppino Di Capri, Gazebo, Marcella Bella, Fausto Leali e Alphaville.

Quante puntate

Abbiamo visto la scaletta della seconda serata di Arena Suzuki ‘60, ’70, ’80, ma quante puntate sono previste? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda due serate: la prima è stata trasmessa sabato 25 settembre 2021; la seconda (e ultima) oggi, sabato 2 ottobre 2021. Entrambe a partire dalle ore 21,25 su Rai 1. Di seguito la programmazione per l’evento:

Prima puntata: sabato 25 settembre 2021, ore 21,25

Seconda puntata: sabato 2 ottobre 2021, ore 21,25

La serata andrà in onda in contemporanea su Rai 2, Raiplay e Radio2, la radio ufficiale dell’evento.