Arena Suzuki ’60, ’70, ’80: la scaletta della prima serata

Qual è la scaletta di Arena Suzuki ’60, ’70, ’80, il programma condotto da Amadeus in onda su Rai 1 in onda stasera – 25 settembre 2021 – con la prima puntata? Molti gli ospiti che si alterneranno sul palco, tutti artisti che hanno fatto la storia degli anni ’60 ’70 ’80: dagli Europe, che con la loro “The final countdown” hanno segnato un’epoca per arrivare ai Village People di “YMCA”, gli Alphaville di “Forever young” e gli Opus di “Live is life”, a grandi star italiane come Gianna Nannini, Loredana Bertè, Roberto Vecchioni, Raf, Umberto Tozzi, Patty Pravo. Ma vediamo la scaletta della prima serata di Arena Suzuki ’60, ’70, ’80:

The Final Countdown – Europe

Carrie – Europe

Rock The Night – Europe

YMCA – Village People

Macho Man – Village People

In The Navy – Village People

Fotoromanza – Gianna Nannini

Bello e impossibile – Gianna Nannini

America – Gianna Nannini

Non sono una signora – Loredana Bertè

Dedicato – Loredana Bertè

E la luna bussò – Loredana Bertè

Sei Bellissima – Loredana Bertè

Figli delle stelle – Alan Sorrenti

Tu – Umberto Tozzi

Ti Amo – Umberto Tozzi

Carrà Dance 1 (Rumore)

Io Ti Darò di Più – Orietta Berti

Tipitipiti – Orietta Berti

L’estate sta finendo – Righeira

No tengo dinero – Righeira

Vamos a la playa – Righeira

Tutta mia la città – Maurizio Vandelli

Io ho in mente te – Maurizio Vandelli

29 settembre – Maurizio Vandelli

Touch me – Samantha Fox

Carrà dance 2 (A far l’amore comincia tu)

Gloria – Umberto Tozzi

Abbronzatissima – Edoardo Vianello

Sul Cucuzzolo – Edoardo Vianello

Guarda come dondolo – Edoardo Vianello

I Watussi – Edoardo Vianello

People from Ibiza – Sandy Marton

Tu sei l’unica donna per me – Alan Sorrenti

Un sabato italiano – Sergio Caputo

Bimba se sapessi – Sergio Caputo

Italiani mambo – Sergio Caputo

Self Control – Raf

Ti pretendo – Raf

Cosa resterà degli anni ‘80 – Raf

Quante puntate

Abbiamo visto la scaletta della prima serata di Arena Suzuki ‘60, ’70, ’80, ma quante puntate sono previste? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda due serate: la prima è in programma per sabato 25 settembre 2021; la seconda (e ultima) per sabato 2 ottobre 2021. Entrambe verranno trasmesse a partire dalle ore 21,25. Di seguito la programmazione per l’evento: