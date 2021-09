Arena Suzuki ‘60, ’70, ’80: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Arena Suzuki ‘60, ’70, ’80, il programma condotto da Amadeus su Rai 1? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda due serate: la prima è in programma per sabato 25 settembre 2021; la seconda (e ultima) per sabato 2 ottobre 2021. Entrambe verranno trasmesse a partire dalle ore 21,25. Di seguito la programmazione per l’evento che andrà in onda dall’Arena di Verona:

Prima puntata: sabato 25 settembre 2021, ore 21,25

Seconda puntata: sabato 2 ottobre 2021, ore 21,25

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Arena Suzuki ’60, ’70, ’80? La messa in onda è prevista dalle ore 21,25 fino alle ore 00,10. La durata – pubblicità incluse – sarà quindi di circa 3 ore.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Arena Suzuki ‘60, ’70, ’80, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – il 25 settembre e il 2 ottobre 2021 alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay.it si potrà rivedere tutto grazie alla funzione on demand.