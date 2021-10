Arena Suzuki ’60, ’70, ’80: gli ospiti (cast) seconda puntata dello show con Amadeus

Quali sono gli ospiti (cast) della seconda e ultima puntata di Arena Suzuki ‘60, ’70, ’80, il programma in onda questa sera – 2 ottobre 2021 – dall’Arena di Verona condotto da Amadeus che ripercorrerà tre decenni iconici della musica italiana ed internazionale? Molti gli ospiti che si alterneranno sul palco, tutti artisti che hanno fatto la storia degli anni ’60 ’70 ’80: Village People, Gianna Nannini, Raf, Sabrina Salerno, Patty Pravo, Opus, Roberto Vecchioni, Donatella Rettore, Tony Hadley, Peppino Di Capri, Gazebo, Marcella Bella, Fausto Leali, Alphaville. Un cast stellare, artisti leggendari, ricordi indelebili e canzoni simbolo di un’epoca irripetibile torneranno a riecheggiare nell’Arena di Verona. Questi show, che segnano la prima volta di Amadeus alla conduzione sul palco dell’Arena nella “sua” Verona, porteranno il pubblico a rivivere tre decenni emozionanti della musica in Italia, punteggiati dai racconti del padrone di casa, che faranno da filo conduttore durante le serate.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Arena Suzuki ‘60, ’70, ’80? In tutto andranno in onda due serate: la prima è stata trasmessa sabato 25 settembre 2021; la seconda (e ultima) oggi, sabato 2 ottobre 2021. Entrambe a partire dalle ore 21,25 su Rai 1. Di seguito la programmazione per l’evento: