Aquaman: il cast del film con protagonista Jason Momoa

Questa sera, martedì 15 dicembre 2020, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Aquaman, film che vede un cast d’eccezione con Jason Momoa nei panni dell’eroe protagonista. Il film del 2018, diretto da James Wan, è basato sul personaggio di Aquaman della DC Comics, la pellicola è prodotta dalla Warner Bros assieme alla DC Entertainment ed è distribuita dalla stessa Warner. Ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jason Momoa: Arthur Curry / Aquaman

Amber Heard: principessa Mera

Willem Dafoe: Nuidis Vulko

Yahya Abdul-Mateen II: David Kane / Black Manta

Temuera Morrison: Thomas Curry

Nicole Kidman: regina Atlanna

Patrick Wilson: re Orm

Dolph Lundgren: re Nereus

Otis Dhanji: Arthur Curry da bambino

Ludi Lin: Murk

Michael Beach: Jesse Kane

Randall Park: dott. Stephen Shin

Djimon Hounsou: re Ricou

Graham McTavish: re Atlan

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast di Aquaman, ma dove vedere il film in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – martedì 15 dicembre 2020 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Il Collegio 6 si farà: le anticipazioni sulla sesta stagione Una voce di notte: il cast dell’episodio de Il commissario Montalbano su Rai 1 Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 15 dicembre su Italia 1